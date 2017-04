Flinke schade bij kop-staartbotsing op de A12 ter hoogte van Ede

Probleemwijk Veldhuizen wil af van wispelturig beleid

20 april EDE - Inwoners van Veldhuizen A zijn kritisch op het gemeentelijke beleid in de afgelopen jaren in de Edese probleemwijk. De aanpak van problemen was volgens hen te wispelturig, teveel gebaseerd op tijdelijke subsidies en slecht gecommuniceerd.