Fors minder seksbezoek parkeerplaats Ginkelse Zand in Ede

Dat stelt het college donderdag in antwoord op raadsvragen van de fracties van D66 en GroenLinks in de Edese gemeenteraad. 'Hoewel op de parkeerplaats minder gesurveilleerd wordt is wel duidelijk dat er niet of nauwelijks toename is van het aantal mensen dat uit is op ontmoeting en seksuele handelingen', aldus het college. Op last van burgemeester Cees van der Knaap werd juli 2016 de ontmoetingsplaats afgesloten.

Roekelsebos

Ook is er volgens de gemeente geen toename te zien in het aantal bezoekers op andere ontmoetingsplekken, zoals het Roekelsebos bij Wekerom. Naar dat bos komen al langer dagelijks zo'n tien mensen voor seksueel contact, aldus de gemeente.

Het college verwacht niet dat dat alsnog een populaire homoplek wordt, omdat het een bos is met relatief grote open gebieden. Bovendien is het Roekelsebos, liggend aan de N304, moeilijker te bereiken dan het Ginkelse Zand en komen er in het Wekeromse gebied meer toeristen.

Toezicht

De gemeente is dan ook niet van plan de ontmoetingsplek aan de A12 weer open te stellen, zoals homobelangenorganisaties graag zouden zien. De gemeente zegt toezicht te blijven houden op de locaties en informeert daar in het najaar de raad over. Een nieuw hekwerk van 20.000 euro zet dat beleid kracht bij.

Onbevredigend

Ellen Out, fractievoorzitter van GroenLinks, vindt het antwoord van de gemeente 'zeer onbevredigend'. Het is voor haar nog altijd een raadsel waarom de tientallen jaren oude homo-ontmoetingsplek plots is afgesloten.