Groot verdriet bij Navigators om 'broers en zussen'

EDE/WAGENINGEN - De dood van twee, mogelijk drie, studenten van Navigators Nijmegen is ook bij de zusterverenigingen in Ede en Wageningen hard binnengekomen.

,,Dit komt wel binnen, ja. Het is een enorme klap’’, zegt bestuurslid Arjan Freije van de Wageningse studentenvereniging, wiens zusje bij de vereniging in Nijmegen zit. ,,Het verdriet in Nijmegen is nog veel groter. We nemen hen mee in gebed.’’