Herdershond Max is een held, zijn geblaf voorkwam erger bij flatbrand Ede

Een dag nadat er een brand uitbrak op de benedenverdieping van de Luttikenerf, een flat in de Kolkakkerbuurt in Ede, maken bewoners de schade op. Een scootmobiel, scooter en een aantal (elektrische) fietsen raakten door het vuur in een opbergruimte maandagnacht onbruikbaar. De kosten lopen in de duizenden euro's. De meterkast in de ruimte is vermoedelijk de boosdoener geweest.

Kinderen

,,Gelukkig bleef het bij materiële schade’’, zegt een woordvoerder van de brandweer de volgende ochtend. Zes flatwoningen werden ontruimd, een paar kinderen moesten met spoed uit bed worden gehaald. Rondom de Luttikenerf-flat hing dinsdag nog steeds een brandlucht. De gevel van de flat is deels zwartgeblakerd.

Van den Top ergerde zich de bewuste nacht aan de keffende Max, de herdershond van de buurman. ,,Maar die hond heeft de boel gered", zegt ze met een glimlach, uitkijkend op de verbrande ruimte. ,,Want toen ik naar buiten keek, zag ik dat het licht in de schuur niet brandde. Toen ik ernaar toeliep en de deur opende, kwam het vuur naar buiten. Ik belde 112, riep 'help, help' en belde bij zo veel mogelijk mensen aan.’’