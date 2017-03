Het is goed dat allochtonen vertegenwoordigd worden door DENK

Ede-Zuid: de wijk van DENK en PVV

8:45 EDE - Vlakbij de spiksplinternieuwe Turkse moskee in Ede-Zuid was woensdag stembureau de Meerpaal te vinden: één van de twee stembureaus in Ede waar DENK de grootste partij is geworden. 212 van de 1.361 stemmen gingen naar de migrantenpartij.