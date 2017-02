Het Streek in Ede ontslaat veroordeelde nep-docent

,,Hij komt hier niet meer terug, dat is duidelijk'', zegt directeur Jan Haasjes donderdag stellig. Een dag eerder werd Haasjes volledig verrast door het nieuws dat een van zijn docenten voor de rechtbank stond vanwege fraude met diploma's. ,,Ik wist van niets.''

Migraine

In de rechtbank zei de 38-jarige man uit Wilp dat zijn werkgever op de hoogte was van de rechtszaak. Volgens Haasjes had de man, die al anderhalf jaar op Het Streek werkte, echter gezegd dat hij migraine had.

Tussen school en docent is inmiddels kort contact geweest waarin de man de fraude met bedekte bewoordingen toe heeft gegeven. De man zou vandaag gewoon op school verschijnen. Maar dat zag de school niet zitten. De man meldde zichzelf ook af. Haasjes zegt nog graag met de man in gesprek te willen. ,,Wij willen het netjes afronden.''

Populair

Net als op de andere scholen bleek de man ook in Ede vaak vrij te hebben gehad vanwege ziekte en andere dingen die mogelijk niet waar zijn. ,,Achteraf worden dingen duidelijk.'' Toch stond de man te boek als een goede docent. ,,Hij was populair bij de kinderen en de collega's.'' Het nieuws over de leraar is bij scholieren en docenten ingeslagen als een bom. ,,Er zijn collega's aardig van slag. Inmiddels is iedereen geïnformeerd. Met zijn mentorklas is er vandaag over doorgesproken.''

Valse diploma's

Of de man daadwerkelijk met valse diploma's in Ede heeft gewerkt is overigens nog niet duidelijk. ,,Om dat te controleren, hebben we de toestemming van de docent nodig'', zegt Haasjes. De directeur meent dat de school niets is te verwijten. ,,De procedure is zorgvuldig. Het toetsen van diploma's is wel moeilijk. Dat gebeurt maar weinig.''

De man meldde in de rechtszaak dat hij als zij-instromer aan de slag was bij Het Streek. Het wrange is dat dit best had gekund in Ede. ,,We nemen regelmatig mensen aan die nog hun bevoegdheid als docent moeten halen. Zijn beoordelingen bij lesbezoeken en in beoordelingsgesprekken waren ook best goed. Eigenlijk is het dus heel erg zonde.'' Dat de man kan terugkeren is echter geen optie. ,,Vertrouwen is iets dat heel belangrijk is op school. Dat willen we de leerlingen bieden en meegeven. Dan kun je dit niet toestaan.''

De school onderzoekt nog of ze aangifte gaat doen.