Hond ziek na drinken van chemisch afval in Ede

EDE - In een weiland langs de Woutersweg in het buitengebied van Ede is chemisch afval gedumpt. Hondeneigenaars alarmeerden de hulpdiensten donderdagavond nadat een van hun honden ziek werd toen hij dronk uit een plas in het weiland.