Honden doorzochten CineMec in Ede op aanwezigheid explosieven

'Suï­ci­de­pre­ven­tie jeugd­zorg­in­stel­ling Deelen onvoldoende'

11:03 DEELEN - In de gesloten jeugdzorginstelling van de Hoenderloo groep in Deelen is de suïcidepreventie niet op orde. Dat concludeert de Inspectie van de Jeugdzorg in het onderzoek naar de zelfdoding van de 14-jarige Luciano uit Den Haag.