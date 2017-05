Inspectie staakt onderzoek naar ontspoorde trein in Ede

,,Na een ontsporing kijken we altijd wat er aan de hand is geweest’’, zegt een woordvoerder van ILT. ,,En als het een ernstig ongeval betreft, komt ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid in actie. Maar daar was geen sprake van. De ontsporing was het gevolg van een veiligheidsmaatregel. Het mechanisme heeft gewerkt. Omdat er geen grote gevolgen waren, laten we het onderzoek verder over aan de NS, die zal bekijken hoe de machinist het sein heeft gemist.’’



Botsing

De vraag wat was gebeurd als de ontpoortong de trein niet had gestopt, blijft onbeantwoord. ILT kan niet zeggen of een botsing met een andere trein dreigde. Mogelijk dat dat uit eigen onderzoek van ProRail zal blijken.