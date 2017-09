'Jonkie' uit Ede bakt zich met gouden tip naar tweede ronde Heel Holland Bakt

Politie betrapt inbreker bij woning in Ede

3 september EDE - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.30 uur, een 43-jarige man uit Roemenië aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt bij een poging in te breken in een garage bij een woning aan de Arnhemseweg in Ede.