Komst Monkey Town uitgesteld: procedure moet over

Niet in het centrum

In de Edese raad was veel wrevel over de manier waarop Ede hierover een besluit had genomen. De vergunning was in een korte procedure verleend via de omgevingsdienst De Vallei en wethouder Vreugdenhil had in eerste instantie daarover niet met haar collega-wethouders overlegd. En dat terwijl er vooral uit het centrum (de portefeuille van wethouder Johan Weijland) veel bezwaar was tegen het plan voor een dergelijke voorziening in Ede-Zuid. Dit zou mensen wegtrekken uit het centrum van Ede. Ook de commissie van de bezwaarschriften oordeelde dat Ede de verkeerde procedure had gevolgd.