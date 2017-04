Lunterse droomhuizen te koop

Ede kan zorgen over 'tokkiehuizen' niet wegnemen

1 april EDE - Het waren kleine kopieën van avonden over asielzoekerscentra in Ede de afgelopen jaren. Op twee informatiebijeenkomsten over Skaeve Huse, in de volksmond asowoningen genoemd, deze week klonken precies dezelfde zorgen als destijds in Otterlo, Lunteren en Ede.