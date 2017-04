Mooie weer lokt veel mensen naar Hoge Veluwe

Video Regen jaagt Paasjubel in Ede naar binnen

16 april EDE - De deelnemers aan de vijftiende Paasjubel in Ede moesten eerste paasdag noodgedwongen naar binnen. Traditiegetrouw is de samenzang van vier Edese kerkgenootschappen in de buitenlucht, op het Olifantjesplein in de wijk Rietkampen. Nu zongen de ongeveer 80 gelovigen in gebouw Emmaus, een eindje verderop.