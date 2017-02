OM: 'Willianne is gewurgd met touwtje en geslagen met takkenschaar'

,,Verdachte heeft de keel van het slachtoffer dichtgeknepen, haar gewurgd met een touwtje en geslagen met een hard voorwerp, een takkenschaar'', zei Van Veen in zijn tenlastelegging. Justitie verdenkt de Edenaar van moord, maar weet niet of er genoeg bewijs is dat B. een vooropgezet plan had Willianne om het leven te brengen.

Niet aanwezig

B. was niet bij de eerste zitting aanwezig. Volgens zijn advocaat is hij wel van plan om op 17 mei naar de inhoudelijke behandeling van de zaak te komen.

De officier twijfelt nog of hij de verdachte volgens het volwassenenstrafrecht zal vervolgen of volgens het adolescentenstrafrecht; dat kan omdat hij op het moment dat de moord werd gepleegd nog jonger was dan 21 jaar oud.

De familie had vooraf aangegeven niet met de media te willen praten. Ze verlieten de zaal voordat de overige aanwezigen weggingen. Ook advocaat Bart Molenaar van de verdachte kan niet veel zeggen over de zaak. Zo is niet duidelijk of B. heeft bekend. Uit de zitting bleek wel dat hij meewerkt aan de verhoren en geen gebruik maakt van zijn zwijgrecht.