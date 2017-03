Opheldering geëist over dood 14-jarige Luciano bij Hoenderloo Groep in Deelen

DEELEN - De nabestaanden van de veertienjarige Luciano Ligthart uit Den Haag vragen de ministeries van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie opheldering over dood van de tiener in een instelling van de Hoenderloo Groep in Deelen.

De jongen overleed in juni 2016, volgens de instanties door zelfdoding, maar een nadere onderbouwing van dat vermoeden hebben de nabestaanden nooit gekregen, schrijft hun raadsman Sébas Diekstra woensdag in een brief aan beide ministeries. Zo zou er geen sectie op het lichaam van de jongen zijn verricht. Rapporten en onderzoeken van de politie en van de Inspectie Jeugdzorg zouden volgens hem nog steeds niet met de nabestaanden zijn gedeeld.

Volgens Diekstra mocht Luciano gezien zijn situatie niet alleen worden gelaten, maar is dat wel gebeurd in de instelling voor gespecialiseerde jeugdzorg voor jongeren met complexe gedragsproblemen. De nabestaanden willen weten hoe het kon gebeuren dat de jongen in de instelling in Deelen ruim een uur alleen is geweest, terwijl hij volgens voorschrift ieder kwartier moest worden gecontroleerd.

Verder zouden tussen zijn spullen concrete aanwijzingen zijn gevonden over een seksuele relatie met een volwassen man binnen de muren van de instelling. Voor de nabestaanden is niet duidelijk is of die relatie een rol heeft gespeeld en of die verder is onderzocht.



,,Inmiddels zijn bijna negen maanden verstreken zonder dat de nabestaanden enige toelichting hebben gekregen op het onderzoek. Zo ga je niet met nabestaanden om'', aldus Diekstra, die daarover een klacht neerlegt bij de bewindslieden van betrokken ministeries.



De ministeries zeggen pas op de kwestie te kunnen reageren na ontvangst van de brief.

In een reactie verwijst de Hoenderloo groep naar de Inspectie van de Jeugdzorg. ,,Er is geen reden om te twijfelen aan zelfmoord. Dit is iets dat speelt tussen de raadsman en de inspectie."

