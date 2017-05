Patholoog-anatoom zet vraagtekens bij zelfdoding Luciano (14)

DEELEN - De forensisch patholoog-anatoom Frank van de Goot, bekend van televisie, plaatst vraagtekens bij de zelfmoord van de 14-jarige Luciano Ligthart. Luciano overleed in juni 2016, in een gesloten jeugdzorginstelling van de Hoenderloo groep in Deelen.

Volgens de instanties door zelfdoding, maar de familie van Luciano gelooft dit niet. Ook een onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg heeft de twijfel bij de familie niet weg kunnen nemen.

Geen noemenswaardige fouten

Uit dat onderzoek bleek weliswaar dat de suïcidepreventie bij de Hoenderloogroep niet op orde is, maar dat er geen noemenswaardige fouten zijn gemaakt door de instelling. Over een andere doodsoorzaak rept het verslag helemaal niet.

Volgens de familie van Luciano was de jongen vlak voor zijn dood levenslustig en is er niet goed gekeken naar de omstandigheden waaronder hij om het leven kwam.

Onwaarschijnlijk

De advocaat van de familie, Sébas Diekstra, heeft Van de Goot gevraagd om de dood van Luciano te onderzoeken. Die zegt nu dat hij zelfdoding met de hem bekende gegevens onwaarschijnlijk acht. Om meer duidelijkheid te krijgen wil Van der Goot meer gegevens hebben, zodat hij de hele situatie rond de zelfdoding kan reconstrueren.

Van de Goot: ,,Die jongen zou zich op gehangen hebben aan de railing van de gordijnen, maar daar kan hij met zijn lengte niet eens bij. En een strop leggen in een dekbedovertrek is echt verrekes moeilijk. Of mij is niet het hele verhaal verteld, of het kan niet.”

Van de Goot wil niet ingaan op de vraag hoe Luciano dan wel om het leven is gekomen. ,,Daar wil ik dus eerst meer onderzoek naar doen.”

Televisie

Van de Goot en Diekstra werken al langere tijd samen. Ze hebben onder meer de website doodsoorzaakonbekend.nl en werkten samen in verschillende televisieprogramma's zoals Moord of zelfmoord op SBS6. Ze duiken daarin samen met andere forensisch experts in dossiers van verdachte sterfgevallen.