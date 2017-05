ProRail liet stoptrein Ede-Wageningen 'met opzet' ontsporen

Examens 2017 Uit de examenbanken: ‘You­Tu­be-film­pjes bekijken kan altijd nog’

10:04 Woensdag staan er wat vreemde talen op het programma, maar voor veel leerlingen duren de examens nog maar twee dagen. Zo ook voor de meeste door ons gevolgde kandidaten. Met de eindstreep in zicht geven ze tips voor toekomstige examenscholieren. Wat te doen als je concentratie zoek is? Is het handig om in de gelukkigste plaats van Nederland te wonen? Alvast één absolute do: ,,Let op in de les. YouTube-filmpjes bekijken, kan altijd nog.’’