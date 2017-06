René Verhulst nieuwe burgemeester van Ede

Hij is nu nog burgemeester van Goes. Verhulst had ook de voorkeur van de vertrouwenscommissie. Aankomende vrijdag maakt hij voor het eerst kennis met de raad in Ede.



Verhulst (56) laat weten zeer blij te zijn. ,,Ik denk dat ik me in Ede thuis kan voelen. Het is een gemeente waar ook een mentaliteit heerst van: zelfs de schouders eronder.'' Negatieve publiciteit over Ede in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld rond Veldhuizen, had op Verhulst geen afschrikwekkende werking, laat hij desgevraagd weten. ,,Dat zijn maatschappelijke vraagstukken die overal spelen.''



Afscheid nemen van de Zeeuwse gemeente Goes valt hem zwaar. ,,Maar afscheid nemen van de mensen in Goes is voor mij heel moeilijk, want ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Ik wilde alleen vertrekken bij een echte uitdaging, een gemeente met meer dan 100.000 inwoners. Gezien mijn leeftijd moest ik dat in deze periode wel doen.’’