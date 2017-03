SGP: Kazernes op Veluwe weer open

Miljarden voor ons leger

,,De kazernes op de Veluwe en op andere plekken in Gelderland, kunnen profiteren van die investeringen. Dat betekent meer regionale werkgelegenheid. Je ziet wat de bezuinigingen op Defensie gedaan hebben met de leefbaarheid in deze provincie. Als we miljarden steken in ons leger, dan kunnen die kazernes weer open.’’



De partij van Van der Staaij wil toe naar een 'groot en sterk leger'. Daarom wordt er in het verkiezingsprogramma van de SGP, naast de investeringen in Defensie, ook gesproken over de herinvoering van de dienstplicht. ,,Wat mij betreft komt er een vorm van militaire dienstplicht of sociale dienstplicht. Dat je kunt kiezen of je meer de militaire kant op gaat, of bijvoorbeeld meer de kant van de zorg. Wij staan er positief tegenover dat zo'n dienstplicht er weer komt.’’