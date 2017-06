Streep door asowoningen aan Kievitsmeent in Ede

Belangenclub wil dat provincie Ede tot orde roept over ho­mo-ont­moe­tings­plek

15:44 EDE - Burgemeester Cees van der Knaap van de gemeente Ede heeft zijn bevoegdheden misbruikt in de discussie rond het afsluiten van de homo-ontmoetingsplaats bij parkeerplaats Ginkelse Zand langs de A12 bij Ede. Dat stelt de stichting Keelbos in een brief aan de Commissaris van de Koning in Gelderland en de leden van provinciale staten.