'Suïcidepreventie jeugdzorginstelling Deelen onvoldoende'

De Gelderlander heeft het rapport in handen. De inspectie stelt dat de behandeling in de instelling op orde is en dat de medewerkers goed hebben gehandeld. Maar de inspectie constateert ook dat het beleid om zelfdodingen te voorkomen onvoldoende is en ook dat de evaluatie van de zelfdoding van Luciano niet goed is uitgevoerd. Een psychiater die Luciano vlak voor zijn dood onderzocht, schatte het risico op zelfdoding in op ‘gering’.