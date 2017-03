Suïcidepreventie niet op orde bij jeugdzorg in Deelen

DEELEN - In de gesloten jeugdzorginstelling van De Hoenderloo Groep in Deelen is de suïcidepreventie niet op orde. Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg in het onderzoek naar de zelfdoding van de 14-jarige Luciano uit Den Haag. Inmiddels start de inspectie een onderzoek naar een tweede zelfdoding van een minderjarige cliënt, enkele weken geleden.

Het onderzoek naar de zelfdoding van Luciano is nog niet afgerond, maar de Gelderlander heeft het voorlopige rapport in handen. Het rapport stelt dat de behandeling in de instelling op orde is en dat de medewerkers goed hebben gehandeld. Maar de inspectie constateert ook dat het beleid om zelfdodingen te voorkomen onvoldoende is en ook dat de evaluatie van de zelfdoding van Luciano niet goed is uitgevoerd. Een psychiater die Luciano vlak voor zijn dood onderzocht schatte het risico op zelfdoding in op ‘gering’.

Nieuw onderzoek

In de instelling in Deelen heeft enkele weken geleden opnieuw een jongere, een meisje dit keer, zich van het leven beroofd. De inspectie start opnieuw een onderzoek. ,,We nemen dit zeer serieus en ik kan me ook voorstellen dat we kijken of er verband is tussen beide incidenten'', zegt de inspectie.

De jongeren die in de instelling in Deelen verblijven kampen met ernstige gedragsproblemen. Vaak zijn het jongeren die veel hebben meegemaakt en die al een heel traject in de jeugdzorg hebben doorgemaakt. Deze jongeren staan onder streng toezicht.

Impact

De Hoenderloo Groep wil niet inhoudelijk op de tweede zelfdoding ingaan. ‘Uit privacy-overwegingen en uit respect naar de ouders.’ Wel geeft de instelling aan dat elke zelfdoding een grote impact heeft op de jongeren en de begeleiders. ,,Wij geven hier zorg op maat. Per kind kijken we hoe de dagindeling is en hoeveel toezicht nodig is'', legt projectleider Niels Eemstra uit. ,,We werken hier elke dag knetterhard aan de kwaliteit van leven van deze jongeren. We geven ze juist perspectief.''

'Onvoldoende toezicht'

De nabestaanden van Luciano geloven niet dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Ook denken ze dat er onvoldoende toezicht was. Advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden bijstaat, laat weten ,,niet overtuigd'' te zijn van de kwaliteit van het inspectie-onderzoek. ,,Het rapport geeft er geen blijk van dat de resultaten ervan betrouwbaar genoemd kunnen worden. Ook blijken niet alle relevante feiten en omstandigheden rondom het overlijden van Luciano bij het onderzoek te zijn betrokken.''

Diekstra laat ook weten 'geschokt' te zijn door de tweede zelfdoding. ,,Ook dit incident moet grondig onderzocht worden.''