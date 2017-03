Treinen Ede-Wageningen rijden weer na koperdiefstal

Schoonmaakster tijdens werk in winkel overvallen

6 maart EDE - Een schoonmaakster is zondagmorgen overvallen terwijl ze aan het werk was in een winkel op de hoek van de Posthoornstraat met de Grotestraat in Ede. De vrouw was alleen in de winkel toen er rond 11:00 uur een man aanbelde. Terwijl de vrouw uitlegde dat de winkel gesloten was, trok de man een mes.