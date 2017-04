Trio steelt voor honderden euro's aan noten in Ede

Het gaat om twee mannen van 26 en 33 jaar, en een 23-jarige vrouw. Allen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, zo meldt de politie op Facebook.



De politie kreeg het drietal in het vizier toen een medewerker van de supermarkt aan de Bellestein de vrouw met verschillende verpakkingen zag weglopen. Hij vermoedde dat ze die niet had betaald en belde de politie.



Na een achtervolging bleek dat de agent gelijk had. Toen de drie in Ewijk werden aangehouden, bleek dat ze voor grote partijen aan noten hadden gestolen. De auto is in beslag genomen. ,,Een mooie aanhouding dankzij de goede actie van de medewerker van de supermarkt. Zo is het vangen van boeven echt peanuts’’, aldus de politie.