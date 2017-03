'Veel Edese vrouwen willen sporten zonder mannen'

Opheldering geëist over dood 14-jarige Luciano bij Hoenderloo Groep in Deelen

2 maart DEELEN - De nabestaanden van de veertienjarige Luciano Ligthart uit Den Haag vragen de ministeries van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie opheldering over dood van de tiener in een instelling van de Hoenderloo Groep in Deelen.