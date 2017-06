Bossche verdachte (16) van moord op Savannah spijbelde al bijna een jaar

14-jarige uit gemeente Ede opgepakt voor betrokkenheid bij dood Romy (14)

5 juni LUNTEREN - In het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken is in de nacht van 4 op 5 juni een 14-jarige jongen uit Lunteren (gemeente Ede) aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Romy werd vrijdagmiddag 2 juni aan het Emelaarsepad in Achterveld in het water gevonden. Het onderzoek naar de omstandigheden en toedracht is in volle gang. De verdachte zit vast en wordt vandaag verhoord. De familie van Romy is hierover geïnformeerd.