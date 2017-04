Verkrachtingszaak Ede geseponeerd, eerdere verdachte gaat vrijuit

Nationaliteit

Over de zaak was veel te doen in Ede. Het incident kwam pas na enkele weken naar buiten, nadat bij de politie meerdere vragen over de zaak waren binnengekomen. De politie werd door sommige Edenaren verweten niets over de zaak te willen vertellen omdat de dader mogelijk een asielzoeker is. Dat ontkende een woordvoerder stellig. De reden zou vooral liggen in het belang voor het onderzoek de kwestie stil te houden. Over de nationaliteit van de verdachte wil de politie geen uitspraken doen. Het slachtoffer zelf gaf in een interview in deze krant aan dat ze zich al snel niet meer herkende in de verhalen die de ronde deden over het incident. Ook vertelde ze hoe heftig ze die nacht heeft ervaren. ,,Steeds weer is er die confrontatie'', vertelde het gezin destijds.