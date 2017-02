Veroordeelde nep-docent blijkt in Ede gewoon les te geven

ZUTPHEN – Een docent van een Edese school is woensdag tot een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf veroordeeld wegens valsheid in geschrifte. De man stond in scholen in Deventer, Apeldoorn en Enschede voor de klas. Hij gebruikte vervalste diploma's. Of hij ook in Ede onder valse papieren werkt, wordt nu onderzocht door een verraste schoolleiding.

De 38-jarige docent uit Wilp trok woensdagmiddag nadrukkelijk het boetekleed aan in de Zutphense rechtszaal. ,,Het klopt allemaal wat de officier van justitie zegt. Ik heb er enorme spijt van.''

Leraar

De man had van 2011 tot en met 2014 een baantje als docent aan het Etty Hillesum Lyceum in Deventer, aan ROC Aventus in Apeldoorn en aan het Bonhoeffer College in Enschede. De juiste papieren daarvoor had hij niet, daarom leverde hij vervalste diploma's aan.

Smoesjes

Ook vervalste hij medische verklaringen om vrij te krijgen. Hij had kanker, zijn dochter was ernstig ziek, zijn moeder had zelfmoord gepleegd: allemaal smoesjes om verlof te krijgen. De arts van het ziekenhuis in Nijmegen die de medische verklaring ondertekende dat hij kanker had, bleek er helemaal niet te werken. ,,Het was allemaal niet waar'', bekende hij tegenover de politierechter.

Ede

Tot op de dag van vandaag staat hij voor de klas. Hij doceert momenteel aan Het Streek in Ede. Daar maakte hij naar eigen zeggen geen gebruik van diploma's. Hij is naar eigen zeggen een zijinstromer die binnen twee jaar alsnog zijn diploma moet halen. Volgens de 38-jarige is de school op de hoogte van de strafzaak. Directeur Jan Haasjes verklaarde woensdag echter van niets te weten. Hij liet weten de zaak direct te gaan onderzoeken.

Straf

De officier van justitie noemde het opvallend dat de 35-jarige een gewaarschuwd man was. Hij kreeg in 2012 een werkstraf opgelegd voor fraude. Terwijl hij die werkstraf verrichtte, pleegde hij een deel van de feiten waarvoor hij woensdag terecht stond. Omdat de oplichter voor soortgelijke feiten dus al een werkstraf kreeg, kon ze die nu niet meer vorderen, zei de officier. Ze kwam uit op twaalf weken cel waarvan tien weken voorwaardelijk.

De advocaat vroeg juist wel om een werkstraf. Een celstraf kan de toekomstplannen van de man definitief doorkruisen. Om leraar te zijn moet je de school een 'verklaring omtrent gedrag' kunnen overleggen. Zo'n verklaring wordt vermoedelijk niet afgegeven als hij een celstraf op zijn strafblad heeft staan.

Feiten

De rechter oordeelde dat ze met deze feiten niet om een voorwaardelijke celstraf heen kon. „U wilt een vak uitoefenen waarin u een voorbeeld moet zijn voor kinderen.” Ze vond het ook moeilijk te begrijpen dat de nep-docent doorging met het plegen van fraude nadat hij al een werkstraf had gekregen. Ze legde een werkstraf op van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen.

Vergoeding

Ook moet hij een van de scholen ruim 400 euro aan gemaakte advocatenkosten vergoeden. De school had juridische bijstand in de arm genomen nadat de man geschorst was.