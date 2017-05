Vluchtelingen Ede herdenken oorlogsslachtoffers

Dat zegt vrijwilliger Nathalie Riekerk (43) van het christelijke jongerennetwerk Connect Us. Normaal gesproken is er op donderdagavond een interculturele muziekavond in De Schuilplaats met Nederlandse jongeren en vluchtelingen. ,,Ik heb rondgevraagd wat zij ervan zouden vinden om naar de herdenking bij het Mausoleum te gaan, of dat niet te confronterend is. Maar de vluchtelingen zeggen nee, we gaan er graag naartoe. Juist zij vinden vrijheid en het herdenken van slachtoffers belangrijk. Het verleden kruist hier het heden.’’