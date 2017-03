Vrouwen niet meer welkom: Only for men wordt 'men only'

De vijftien modewinkels van Only for men met onder andere winkels in Ede, Geldermalsen, Druten en Doesburg zijn vanaf 6 maart niet langer toegankelijk voor vrouwen. Met deze maatregel zegt de winkel een stap te willen zetten in de ambitie om écht het verschil te maken voor de 'Mannen van Nederland'. De keten gelooft dat alleen nog maar mannelijke klanten in de winkel, zorgen voor een beleving die je in geen enkele andere modewinkel ervaart. ,,Het mannen-onder-elkaar-gevoel is voor de meeste mannen écht waardevol, meldt mede-eigenaar Arthur Feenstra. ,,Als 100% mannenmerk zien we het als onze plicht dit voor hen te faciliteren.’’