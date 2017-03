Wandelpad weer open nadat hond tripte door drinken drugsafval

De gemeente Ede heeft na het aantreffen van de vloeistof het terrein afgezet, de grond afgegraven en meerdere grondmonsters genomen. ,,Daarvan hebben we donderdagmiddag de laatste uitslagen gekregen’’, vertelt een woordvoerster van de gemeente. ,,We kunnen nu bevestigen dat het om drugsafval gaat.’’

Een medewerker van de omgevingsdienst sprak dat vermoeden vorige week al uit.

Grond weer schoon

Sinds donderdagavond is het gebied weer toegankelijk. ,,We hebben de afgegraven grond vergeleken met de grond verderop in het gebied'', vertelt de woordvoerster. ,,Hieruit blijkt dat de grond weer schoon is.’’

Jill

Toch laat de eigenares van de hond die vorige weer ziek werd het Klompenpad voorlopig nog even links liggen. Labrador Jill is nog steeds niet de oude. ,,Haar voetzolen, poten en ellenbogen zijn enorm aangetast door de vloeistof. Het lijkt wel alsof er met een mes in haar huid is gesneden’’, vertelt Marian van der Pijl een week na het ongeval. ,,De dierenarts zei dat de vloeistof een gat in je hand kan branden, zo vies is het spul.’’

Ook bij Van der Pijl zelf heeft het incident zijn sporen achtergelaten. ,,Met lood in mijn schoenen ben ik laatst weer gaan fietsen met mijn twee andere honden. Ik moest daarvoor echt over een drempel heen. Ik woon heerlijk buiten, maar de onbevangenheid waarmee ik altijd op pad ging is verdwenen.’’