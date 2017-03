Wouter (11) haalt 5.000 euro binnen voor BMX-baan

EDERVEEN - Hoe zorg je ervoor dat de gemeente een BMX-baan in je wijk betaalt? Met waardecheques die de gemeente aan je buurman schonk , blijkt in Ederveen.

Inwoners van steeds meer wijken in de gemeente Ede krijgen dit jaar waardecheques van Ede Doet in hun brievenbus. De bon valt op 15 maart bij 30.000 adressen in de bus.

5.000 euro

De waarde? 7,50 euro. Geen groot bedrag. Maar toch kun je er grote dingen mee doen, bewijst de 11-jarige Wouter Beek uit Ederveen. Hij bedacht dat de cheques, die vorig jaar voor het eerst werden verspreid in delen van Ede, van dienst kunnen zijn voor zijn grote droom: een eigen BMX-baan in Ederveen. ,,We hebben inmiddels al meer dan 5.000 euro opgehaald'', zegt de Jonge Edervener. ,,Nu BMX ik vaak in Ede. Dat wil ik graag hier kunnen doen.''

Langs de deuren

Met zijn vrienden besloot hij op een woensdagmiddag langs de deuren te gaan in zijn dorp. Aan iedereen vroeg hij of ze zijn initiatief wilden ondersteunen met waardecheques. „Bijna iedereen wilde meedoen. Nu hebben we al 5.000 euro.”

Offertes