Zaak hulp bij zelfdoding 99-jarige moeder moet over

Stoel vat vlam in Edese woning

13 maart EDE - Een stoel op de benedenverdieping van een woning aan de Edendreef in Ede is zondagmiddag in brand gevlogen. De bewoners van het huis hadden dat snel in de gaten en konden zichzelf in veiligheid brengen. Het brandje kon door de brandweer snel worden geblust.