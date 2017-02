Zelfs vanuit Ede is tanken over de grens nog (nèt) voordeliger

REGIO - Het is anderhalf jaar geleden dat we zo veel moesten betalen voor benzine als nu. De teller staat momenteel op 1,69 euro voor een liter Euro95. In Duitsland en België is benzine aanzienlijk goedkoper. Maar vanuit welke Gelderse plaatsen is het nou rendabel om de grens over te steken en te tanken?

Je kunt best wel diep in Gelderland wonen en toch nog geld besparen op een volle tank door in Duitsland te tanken, zo blijkt uit cijfers van Actiecode.nl. Het is ongeveer interessant tot en met Ede, zo becijferde het besparingsplatform. Maar dan moet je natuurlijk wel zin hebben om de afstand naar onze oosterburen af te leggen.

Oversteken

Logischerwijs, hoe dichter bij Duitsland je woont, hoe zinvoller het is om even de grens over te steken en te tanken. Zo kunnen inwoners van Winterswijk tot ruim 10 euro per tank besparen als zij in Duitsland tanken. Voor inwoners van Doetinchem en Nijmegen scheelt het meer dan 8 euro per tankbeurt.

Volkswagen Golf

Het onderzoek is gebaseerd op gemiddelden. Actiecode.nl is bij de berekeningen uitgegaan van een Volkswagen Golf (benzine), vorig jaar de meest verkochte auto in Nederland.

Die wagen rijdt gemiddeld ongeveer 1 op 14 en heeft een tankinhoud van 55 liter. ,,Dit betekent dat het tot 68,5 kilometer, enkele reis, interessant kan zijn om benzine in Duitsland te tanken'', zegt Bram Vermeulen van het platform.

Lege tank