Zwemmers trotseren de regen in openluchtbad Bennekom

Ferme plons

Bijna alle openluchtzwembaden zijn nu weer open. De meeste zwemmers gingen in Bennekom vlot te water. Omdat het in het bassin warmer was dan erbuiten, gingen veel zwemmers niet behoedzaam te water via het trapje. Zij kozen voor een ferme plons: een bommetje of een sierlijke duik. Mevrouw Bouw gaat minstens twee keer per week zwemmen in De Vrije Slag: ,,Ik ben heel blij dat ik hier nu weer terecht kan. Het voelt als het begin van de zomer, ook nu het nog fris is."