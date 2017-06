Frieten bij het bier in plastic

Column 'Ik heb helemaal geen magnetron'

11 april Als je zuur-base maar goed is. En drink geen zuivel, want melk is voor kalveren. En eet vooral geen brood of pasta, want dan doemt de dikke broodbuik op. Fruit mag, maar niet in de avond want al die suikers houden je wakker. En e-nummers? ja, dat weten we toch al lang? Die komen uit een fabriek, dus niet ok.