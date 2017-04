Eropuit: Bob Marley, biologische burgers en bordspelletjes in de buitenlucht

Eropuit Eropuit: bungeejumpen op Dancetour, genieten van jazz of crossen in Meddo

14 april REGIO - Dit weekend staat in het teken van Pasen. Maar voor wie de paasdrukte- en activiteiten graag laten voor wat het is, is er de komende dagen ook genoeg te doen. In Meddo kun je bijvoorbeeld kijken én luisteren naar brullende motoren op Autocross Meddo. In Nijmegen wacht een kroegentocht langs grootheden in de jazz. Zin in dansen? Dan is maandag de aftrap van Dancetour in Arnhem een fijne!