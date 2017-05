Smartlappen in Nijmegen, asperges in Achterhoek en Vitesse-feest in Arnhem

Eropuit Eropuit: Wageningen, Nijmegen en Arnhem vieren Bevrijdingsdag

5 mei EROPUIT - Hét evenement dit weekend is natuurlijk Bevrijdingsdag. En dit feest is in heel de regio goed te vieren. Als je bijvoorbeeld naar een officieel Bevrijdingsfestival wil, dan moet je in Wageningen zijn. In Arnhem zet dj Franky Rizardo Park Sonsbeek op z'n kop en liefhebbers van r&b en pop kunnen in Nijmegen terecht.