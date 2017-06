Tientallen foodtrucks, acrobatiek op wereldniveau én loopgraven uit WOII

EropuitWie wat leuks wil doen, hoeft niet altijd ver te rijden. Want ook dit weekend is het aanbod in de regio zéér uiteenlopend. Zo kun je smullen op Foodstock in Nijmegen en kijken naar acrobatiek op wereldniveau in Arnhem. Kijk je liever naar paardenparades óf loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog? Kan ook, in IJzerlo!