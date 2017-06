Zon, een nacht vol mode, kunst en een zeepkistenrace

Eropuit Duizenden dansers in Arnhem, reptielen in de Achterhoek en drie smakelijke festivals in Nijmegen

2 juni Het festivalseizoen is in volle gang en dat is dit Pinksterweekend goed te merken. Grijp vooral je kans om buiten te genieten, want het warme weer kan zo maar omslaan. Morgen is zelfs al een buitje aangekondigd. Maar die weerhoudt bezoekers niet van de drie feestjes in Nijmegen, waar speciaal bier, experimentele hapjes en exotische muziek op het programma staan. Houd je van over de top-acts? Dan moet je in de Achterhoek zijn. En liefhebbers van dancemuziek kunnen hun hart ophalen bij Free your mind in Arnhem.