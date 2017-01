Je doet niet alles ‘zomaar’ even over

Afgelopen zomer kocht ik op een rommelmarkt in het zuiden des lands een analoge fotocamera. Een Praktica MTL5B, mocht iemand erin geïnteresseerd zijn.

Schaamteloos een paar kwartjes afgedongen op een Oostblokcamera die eigenlijk al voor een Oostblokprijs op de tafel lag. De rolletjes met 35 millimeter film heb ik voor een schamele 11 euro bij de Hema gehaald. Topkwaliteit? Nee, maar dat hoeft ook niet met het doel dat ik voor ogen heb.

Analoge fotografie leert en dwingt je tot nadenken: hoe wil ik de foto hebben? Je schiet geen tien plaatjes per seconde zoals sommige camera’s tegenwoordig kunnen. 36 kliks, een voor een. Alles overbelicht? Pech, doe maar opnieuw.

Het is iets waar ik laatst aan dacht toen ik ontdekte dat alleen al het idee over een rondweg om Wageningen behoorlijk wat tongen losmaakt. De ongerepte natuur of de verstedelijking, het eeuwige dilemma van een vooruit denderende samenleving als de onze. Dát er een groep met hangende hoofden huiswaarts keert, is zeker. Maar bij welk kamp ze horen, is koffiedik kijken. Alles hangt af van waar over een tijdje dampend asfalt wordt gestort. Met een inzet van tientallen gemeentemiljoenen is in ieder geval zeker dat de uiteindelijke beslissing vrijwel onomkeerbaar is.

In tegenstelling tot mijn mislukte fotoshoot. Die kan voor een paar euro over.