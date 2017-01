Op 1 januari beginnen we helemaal opnieuw

Welkom op de blog over het dagelijks reilen en zeilen in de Vallei.

De kop is er weer af. De eerste vogels van het nieuwe jaar zijn gespot. Voor de geïnteresseerden onder u, mijn eerste van 2017 was een zwarte kraai.

Zo kunnen we wederom bouwen aan een nieuwe lijst van gespotte vogels. Het is namelijk een wat vreemde gewoonte van vogelaars om elk jaar met een nieuwe lijst te beginnen. Dat voelt een beetje als een postzegelverzamelaar die aan het einde van het jaar zijn collectie bij het oud papier zet en een dag later opnieuw begint met sparen.

Gelukkig hebben de vogelaars voor dat gevoel een stokje gestoken: ze kennen een hele waslijst aan lijsten. Voor het postzegelverzamelgevoel bestaat er de levenslijst, alle vogels dus die je ooit van je leven hebt gezien. Die loopt dus gewoon door bij een jaarwisseling.

Op 1 januari stappen de vogelaars massaal in hun auto of op de fiets om die dag zo veel mogelijk te scoren voor de jaarlijst. Sommigen houden zelfs een speciale nieuwjaarsdaglijst bij. <NO1>Voor alle duidelijkheid, a<NO>Alle vogels die je ziet of hoort tellen mee, want ook horen is scoren. Wie zijn waarnemingen invoert op waarneming.nl, kan daar zowel zijn jaar- als zijn levenslijst vinden. Maar ook maand-, week- en zelfs daglijsten zijn daar te lezen. Met wat puzzelen kun je ook nog zien in welke gebieden je de meeste vogels hebt gespot. En natuurlijk is er ook nog een ranglijst per jaar of voor de eeuwigheid of voor een bepaald gebied.

Maar de vogelwereld houdt er nog veel meer lijsten op na: de huislijst, de bedlijst, de thuislijst of de fietslijst. Verzin het en er is een lijst voor. Mijn bijzonderste lijst is volgens mij de crematielijst. Begrafenissen tellen overigens ook mee.