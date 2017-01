Grolse gitarist zoekt nieuwe geluiden met Mister and Mississippi (video)

GROENLO - Voor de uit Groenlo afkomstige Tom Broshuis, gitarist van de Utrechtse band Mister and Mississippi , was 2016 een soort tussenjaar. In 2017 slaat hij met zijn medemuzikanten een nieuwe weg in.

Via een koptelefoon horen we dromerige muziek, die zo onder een film gemonteerd kan worden. En misschien gebeurt dat ook wel een keer, als het aan Tom Broshuis ligt. „Het duurt tot april voor onze nieuwe cd uitkomt. In de tussentijd kan ik mooi werken aan wat andere dingen. Wat ik daar precies mee kan doen weet ik nog niet, ik doe het ook om het zelf opnemen onder de knie te krijgen. Filmmuziek lijkt me wel interessant.”

Succesvol

Voorlopig staat zijn band voorop. Was Mister and Mississippi direct na de lancering in 2013 al behoorlijk succesvol, ook vorig jaar kon het kwartet ook steeds meer buitenlandse belangstelling registreren. Toch beschouwt Broshuis 2016 als een soort tussenjaar. Het nieuwe jaar staat in het teken van een nieuwe cd en nieuwe optredens. „Al begint 2017 wat mij betreft pas in april, dan komt de cd pas uit. En hebben we wat meer zicht op waar we gaan spelen.”

