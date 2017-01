Rita wordt bijna dagelijks uitgescholden

Bent u boos, teleurgesteld of juist tevreden over hoe we het hebben geregeld in Nederland? Op deze pagina krijgt u het woord. Vandaag een interview met Rita Brouwer , 51 jaar en werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Ze is boos over de respectloze manier waarop mensen met haar omgaan. Hulpverleners die worden belaagd tijdens oud en nieuw.

Verbaal vuurwerk

Rita Brouwer (51) wordt bijna dagelijks agressief bejegend, vertelt ze. Niet met cobra's en andere illegale knallers, maar met verbaal vuurwerk. Noem een scheldwoord met 'kanker' erin en Brouwer heeft 'm al vaak naar haar hoofd geslingerd gekregen. „Als ik thuiskom zeg ik weleens gekscherend tegen mijn man: ligt de kist al klaar? Want ik heb niet lang meer te leven als ik de mensen op straat moet geloven."

'Hoer'

Rita Brouwer is Buitengewoon Opsporings Ambtenaar, ook wel BOA genoemd, in een gemeente in de Gelders-Utrechtse Vallei. Omdat ze al genoeg uitgescholden wordt voor 'kutwijf', 'hoer', 'NSB'er' en dergelijke, wil ze niet dat in de krant staat in welke plaats ze werkt. En het is de laatste jaren alleen maar toegenomen.

Gesprek

'Handhaving' staat in duidelijke letters achterop haar uniformjas. Ze spreekt mensen aan op hun gedrag: als ze de drollen van hun hond niet oprapen, ze de stoep blokkeren met hun auto, grofvuil dumpen; alles wat de leefbaarheid een beetje aantast. En dat is voor sommige mensen een excuus om helemaal los te gaan. „Let wel: ik heb ze dan nog geen boete gegeven. Want ik waarschuw meestal eerst, ga het gesprek met ze aan."

Want dat iemand boos reageert als ze een bon uitschrijft, daar kan Brouwer zich nog iets bij voorstellen. Maar de agressie is er dus al eerder. „Laatst liep een onbekende man op mij af, keurig uiterlijk. Hij zei: 'Dat ze lui als jullie aannemen'. Zo maar."

Melkertbanen

Kennelijk wekt alleen al haar uniform agressie op. „Mensen denken dat ik de lagere school niet heb afgemaakt; dat ik uit het tijdperk van de melkertbanen kom. Tegen een politieagent durven mensen niet direct zo tekeer te gaan. Ons kunnen ze alles maken, denken ze."

Aangifte

Ten onrechte, op bedreiging van een BOA staat dezelfde boete als van een agent: tussen de 400 en 600 euro of zelfs meer. Toch heeft Brouwer nog maar vier keer aangifte gedaan wegens bedreiging, in de tien jaar dat ze als BOA werkt. "De meeste mensen binden in als ze het boetebedrag horen. Ik waarschuw eerst altijd. Ik snap dat mensen boos of geïrriteerd kunnen zijn, ik geef ze de ruimte om even af te koelen. Maar daarna moet het klaar zijn."

Senioren

Het valt haar op dat oudere senioren relatief vaak onbeschoft zijn. „Kinderen en ook tieners binden vaak in, als je met ze in gesprek gaat. Senioren blijven vaak heel vasthoudend in hun respectloosheid."

Voor alle duidelijkheid: Brouwer is niet bepaald een watje. Ze noemt zichzelf 'streetwise', ze is niet op haar mond gevallen en laat zich niet afbekken. Met humor blaast ze de laatste restjes agressie weg, als ze thuiskomt na een dag werken. Ze blijft er gelukkig nooit in hangen, zegt ze. Is het werk nog leuk? „Ja", antwoordt Brouwer direct. „Want er zitten ook heel leuke kanten aan. Mensen kunnen ook heel dankbaar zijn, als je ze geholpen hebt. We voelen ons gewaardeerd door een groot deel van het publiek. En door de collega's van de politie."