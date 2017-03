Aftellen naar het F1-seizoen: alle teams en coureurs op een rijtje

Meer dan een plek in de achterhoede lijkt er voor Sauber ook dit jaar weer niet in te zitten. De Zwitserse renstal heeft het kleinste budget in de Formule 1 en komt uit een financieel zeer diep dal. De weg naar boven is echter ingezet en het team kan gaan bouwen. Prestaties in dit seizoen lijken zeer onwaarschijnlijk. De auto waarmee Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein het moeten gaan doen is niet bijster bijzonder, maar McLaren lijkt op dit moment grotere problemen te hebben waardoor de laatste plek voor even afgewend lijkt.



De auto voor 2017



Chassis: C36

Motor: Ferrari 061