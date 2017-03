Aftellen naar het F1-seizoen: Verstappen wil als jongste ooit de wereldtitel

Vandaag kijken we naar de statistieken voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Dit jaar worden er twintig Grands Prix verreden. Dat is er één minder dan in 2016, omdat de Grand Prix van Duitsland geen doorgang vindt. Een monument dat ontbreekt, want de Duitse Grand Prix is liefst 62 keer verreden. Alleen in Groot-Brittannië (67), Italië (67) en Monaco (63) werd er vaker een Grand Prix georganiseerd. Het is voor het eerst sinds 1994 dat de regerend wereldkampioen niet op de grid staat. Destijds stopte Alain Prost na zijn titel. Nu moeten we Nico Rosberg missen. De Duitser shockeerde iedereen door een punt achter zijn carrière te zetten nadat hij in Abu Dhabi Lewis Hamilton achter zich hield en zijn eerste (en laatste?) wereldtitel pakte.

Hamilton

Bij het gevecht om de wereldtitel zal Rosberg dus niet betrokken zijn. Lewis Hamilton heeft daardoor een concurrent minder in de jacht op zijn vierde kampioenschap. Alleen Michael Schumacher (7), Juan Manuel Fangio (5), Alain Prost (4) en Sebastian Vettel (4) presteerden dat eerder. De nieuwe teamgenoot van Hamilton bij Mercedes is Valtteri Bottas. De Fin rijdt in waarschijnlijk de snelste auto van het veld en maakt dus goede kans om zijn allereerste overwinning ooit te boeken.



Twee andere coureurs in het veld jagen (en maken daadwerkelijk kans) op hun allereerste titel: Daniel Ricciardo en onze eigen Max Verstappen. Ricciardo kan de derde Australiër worden na de legendarische Jack Brabham en Alan Jones die het kampioenschap in de wacht sleept. Verstappen zou de eerste Nederlander in de geschiedenis van de Formule 1 zijn. Mocht de Limburger dit jaar (of in de komende drie jaar) wereldkampioen worden, dan is hij de jongste ooit. Die eretitel heeft nu Sebastien Vettel nog in bezit. De Ferrari-coureur was 23 jaar oud toen hij in 2010 Fernando Alonso in de laatste Grand Prix van het seizoen versloeg.