Alonso: 'Dit was de beste race van mijn leven'

VIDEO: Verstappen eindigt als vijfde in eerste Grand Prix, winst voor Vettel

12:03 Wat alle racefans hoopten is meteen bij de eerste Grand Prix in Australië ook gebeurd. Met Ferrari is er eindelijk weer een team in staat om Mercedes uit te dagen. Niet Lewis Hamilton, maar Sebastian Vettel won de eerste afspraak van 2017. Max Verstappens race verliep zoals hij verwachtte. Eenzaam en saai, met een vijfde plaats als ‘best of the rest’ als logisch resultaat.