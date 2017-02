Alonso gecharmeerd van 'sexy' McLaren

,,Ik ben gecharmeerd van de oranje en zwarte kleuren. Deze auto ziet er sexy uit'', lachte de tweevoudig wereldkampioen bij de onthulling van de auto in de fabriek van McLaren in het Engelse Woking.



De MCL32 grijpt met de oranje kleur terug naar het glorieuze verleden van de renstal, toen wereldtitels heel gewoon waren. Successen zijn de afgelopen jaren uitgebleven, omdat de nieuwe motorleverancier Honda nog geen betrouwbare en snelle krachtbron aanleverde.



,,De verwachtingen zijn hooggespannen. We willen vooruitgang boeken, hoewel je in deze complexe sport geen loze beloftes moet doen. We geloven in ieder geval dat we kunnen winnen'', aldus Alonso, die de afgelopen twee jaren niet in de buurt kwam van het podium in de McLaren.



De Engelse renstal hoopt te profiteren van de nieuwe regels in de Formule 1, die afgelopen winter alle teams tot drastische wijzigingen in de ontwerpen dwong. Bredere banden en nieuwe regels voor aerodynamica hebben geleid tot gestroomlijnde bolides met een in het oog springende vin. ,,De auto ziet er spectaculair uit, ik wil zo de cockpit in springen'', zei Alonso.



De Spaanse coureur heeft Stoffel Vandoorne komend seizoen als teamgenoot. Hij is de opvolger van de gestopte Jenson Button. De Belg was onder de indruk van de technologische hoogstandjes van de McLaren. ,,De details zijn prachtig. Ik verlang naar mijn eerste rondjes.''