Alonso nog tijdens eerste vrije training op de tennisbaan

Alonso was er zo klaar mee dat hij direct van het Circuit de Catalunya verdween en de tennisbaan opzocht om een balletje te slaan. ,,Keeping the body active," zette hij onder de foto, die hij nog tijdens de eerste vrije training op Instagram zette.



De wereldkampioen van 2005 en 2006 is bij McLaren-Honda bezig aan een frustrerend seizoen, dat wordt gekenmerkt door technische problemen aan zijn bolide. ,,Het is niet mijn probleem, maar dat McLaren-Honda. Het spijt me voor al mijn fans, maar ik kan er niks aan doen.," liet hij weten, nadat hij zijn eerste vrije training al na een paar minuten moest staken vanwege een lekkende motor.