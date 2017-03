Alonso verwacht niks van eerste race

Alonso werd tijdens de afgelopen testdagen in Barcelona steeds wanhopiger, toen de nieuwe bolide van McLaren keer op keer met mechanische problemen te kampen had. Hij stak zijn frustraties over de ondermaats presterende motor van Honda niet onder stoelen of banken. ,,Niet betrouwbaar en niet snel.''

De 35-jarige Alonso, wereldkampioen in 2005 en 2006 en 32 keer winnaar van een grand prix, hoopt er het beste van te maken, maar een podiumplek is uitgesloten. ,,Eerst moet de auto betrouwbaar worden, dan pas kunnen we het over prestaties hebben. De tijd tussen de testraces en de eerste race is te kort geweest voor drastische veranderingen.''